Visite d’Ecretteville-lès-Baons, entre histoires et légendes 32 Rue des Taverniers, 2 septembre 2023, Écretteville-lès-Baons.

Avec Florian DUPREY, guide conférencier – Association de sauvegarde et d’animation du Manoir du Catel. Lors d’une déambulation à la lueur des lampions, Ecretteville-lès-Baons vous livrera tous ses secrets : de la première mention du village en 1006 jusqu’à nos jours, en passant par la fondation du Manoir du Catel par Richard de Treigots au XIIIème siècle. Sans oublier la place qu’occupait ce dernier dans la haute justice médiévale, à travers les sorts réservés aux criminels sous l’Ancien Régime et les graffitis encore visibles laissés par les prisonniers du XVème au XVIIIème siècle..

2023-09-02 à 21:00:00 ; fin : 2023-09-02 23:00:00. .

32 Rue des Taverniers

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie



With Florian DUPREY, lecturer – Association of safeguard and animation of the Manor of Catel. During a stroll by the light of lanterns, Ecretteville-lès-Baons will reveal all its secrets: from the first mention of the village in 1006 to the present day, including the foundation of the Manoir du Catel by Richard de Treigots in the 13th century. Without forgetting the place that the latter occupied in the high medieval justice, through the fates reserved for the criminals under the Old Regime and the graffiti still visible left by the prisoners of the 15th to 18th century.

Con Florian DUPREY, guía – Association de sauvegarde et d’animation du Manoir du Catel. Durante un paseo a la luz de las linternas, Ecretteville-lès-Baons le desvelará todos sus secretos: desde la primera mención del pueblo en 1006 hasta nuestros días, pasando por la fundación del Manoir du Catel por Richard de Treigots en el siglo XIII. Sin olvidar el lugar que éste ocupaba en la justicia altomedieval, a través de los destinos reservados a los criminales bajo el Antiguo Régimen y los grafitis aún visibles dejados por los prisioneros de los siglos XV al XVIII.

Mit Florian DUPREY, Fremdenführer – Association de sauvegarde et d’animation du Manoir du Catel. Bei einem Spaziergang im Schein der Laternen wird Ihnen Ecretteville-lès-Baons all seine Geheimnisse enthüllen: von der ersten Erwähnung des Dorfes im Jahr 1006 bis heute, über die Gründung des Manoir du Catel durch Richard de Treigots im 13. Jahrhundert. Nicht zu vergessen ist auch der Platz, den das Schloss in der mittelalterlichen Hochgerichtsbarkeit einnahm, anhand des Schicksals von Kriminellen im Ancien Régime und der noch sichtbaren Graffiti, die die Gefangenen vom 15. bis 18.

