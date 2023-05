Apéro-Concert – DNVR La Chartrie, 6 juillet 2023, Écretteville-lès-Baons.

La commune d’Ecretteville-lès-Baons et La fée sonore vous donnent rendez-vous pour un nouvel apéro-concert.

Durant cette soirée, découvrez DNVR. Nouvelle formation montée en 2022, DNVR (prononcez Denver), c’est l’union de 5 musiciens (chant, clavier, basse, batterie et guitare) aux influences multiples : Soul, blues, pop, funk… Originaire d’Evreux, le quintet navigue entre Allen Stone, Scary pockets, Selah sue ou encore Amy Whinehouse.

Buvette et restauration sur place assurée par Ecretteville Animations..

2023-07-06 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-06 22:00:00. .

La Chartrie

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie



The commune of Ecretteville-lès-Baons and La fée sonore invite you to a new aperitif-concert.

During this evening, discover DNVR. New formation created in 2022, DNVR (pronounced Denver), is the union of 5 musicians (vocals, keyboard, bass, drums and guitar) with multiple influences: Soul, blues, pop, funk… Originally from Evreux, the quintet sails between Allen Stone, Scary pockets, Selah Sue or Amy Whinehouse.

Refreshments and food provided by Ecretteville Animations.

El municipio de Ecretteville-lès-Baons y La fée sonore le invitan a un nuevo aperitivo-concierto.

Durante esta velada, descubra a DNVR. Nuevo grupo formado en 2022, DNVR (pronunciado Denver) es la unión de 5 músicos (voz, teclado, bajo, batería y guitarra) con múltiples influencias: Soul, blues, pop, funk… Originario de Evreux, el quinteto navega entre Allen Stone, Scary pockets, Selah sue o Amy Whinehouse.

Refrescos y comida a cargo de Ecretteville Animations.

Die Gemeinde Ecretteville-lès-Baons und La fée sonore laden Sie zu einem neuen Aperitif-Konzert ein.

An diesem Abend werden Sie DNVR kennenlernen. DNVR (sprich: Denver) ist eine neue Formation, die 2022 gegründet wurde. Es handelt sich um eine Vereinigung von 5 Musikern (Gesang, Keyboard, Bass, Schlagzeug und Gitarre) mit vielfältigen Einflüssen: Soul, Blues, Pop, Funk…. Das aus Evreux stammende Quintett bewegt sich zwischen Allen Stone, Scary pockets, Selah sue und Amy Whinehouse.

Für Getränke und Essen vor Ort sorgt Ecretteville Animations.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité