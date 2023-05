Apéro-Concert – Horzines Stara La Chartrie, 15 juin 2023, Écretteville-lès-Baons.

La commune d’Ecretteville-lès-Baons et La fée sonore vous donnent rendez-vous pour un nouvel apéro-concert.

Durant cette soirée, découvrez Horzines Stara. Horzines Stara c’est l’histoire des vieilles de ce monde, qui jouent d’un langage que l’on comprend sans connaître, ou que l’on connaît sans comprendre. A travers des polyphonies mystérieuses aux teintes d’Europe de l’Est, ce groupe Caennais développe une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, issue des racines du trad et du psychédélisme.

Buvette et restauration sur place assurée par Ecretteville Animations..

2023-06-15 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-15 22:00:00. .

La Chartrie

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie



The commune of Ecretteville-lès-Baons and La fée sonore invite you to a new aperitif-concert.

During this evening, discover Horzines Stara. Horzines Stara is the story of the old women of this world, who play a language that we understand without knowing, or that we know without understanding. Through mysterious polyphonies with Eastern European tints, this group from Caen develops a protean music, both traditional and progressive, coming from the roots of trad and psychedelia.

Refreshments and food provided by Ecretteville Animations.

El municipio de Ecretteville-lès-Baons y La fée sonore le invitan a un nuevo aperitivo-concierto.

Durante esta velada, descubra Horzines Stara. Horzines Stara es la historia de las viejas de este mundo, que tocan un lenguaje que entendemos sin conocer, o que conocemos sin comprender. A través de misteriosas polifonías con tintes de Europa del Este, este grupo de Caen desarrolla una música proteica, a la vez tradicional y progresiva, a partir de las raíces del trad y la psicodelia.

Refrescos y comida a cargo de Ecretteville Animations.

Die Gemeinde Ecretteville-lès-Baons und La fée sonore laden Sie zu einem neuen Aperitif-Konzert ein.

An diesem Abend werden Sie Horzines Stara entdecken. Horzines Stara ist die Geschichte der Alten dieser Welt, die in einer Sprache spielen, die man versteht, ohne sie zu kennen, oder die man kennt, ohne sie zu verstehen. Durch geheimnisvolle Polyphonie mit osteuropäischer Färbung entwickelt diese Gruppe aus Caen eine facettenreiche Musik, die sowohl traditionell als auch progressiv ist und aus den Wurzeln des Trad und der Psychedelik stammt.

Getränke und Speisen vor Ort werden von Ecretteville Animations angeboten.

