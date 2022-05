Écrans ouverts Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Écrans ouverts Tours, 18 mai 2022, Tours. Écrans ouverts Tours

2022-05-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-18

Tours Indre-et-Loire Il y a des scènes ouvertes pour le théâtre et la musique…

Dorénavant, il y a également des « Écrans ouverts» pour le cinéma, la vidéo et les images… Au programme :

• À COTE DE SES RÊVES – 16′

de Cédric Bouet et Paco Cabezas

• À L’APPROCHE – 7’4

de Laurine Bauby

• JE SUIS MALIKA – 2’41

de Laurine Bauby

• ESPOIR – 19′

Pour cette soirée, 4 courts métrages ont été sélectionnés. Il y a des scènes ouvertes pour le théâtre et la musique…

Tours

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

