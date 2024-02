Ecrans et enfants secrets et astuces Médiathèque municipale de Visan, 197, av. Général de Gaulle Visan, samedi 16 mars 2024.

Conférence participative « Écrans et enfants secrets et astuces »

Comment gérer les écrans en famille ? Trouver des contenus de qualité ?

Cette rencontre participative donne les clés de la parentalité numérique.

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque-visan@orange.fr

