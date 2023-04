Écran total, Tafmag fête ses 10 ans Les Bains Paris, 12 mai 2023, Paris.

Tafmag fête ses 10 ans avec sa soirée Écran Total !

Il fallait bien fêter ça. Et plutôt deux fois qu’une.

Dans un premier temps, l’équipe Tafmag est ravie de vous inviter à sa soirée ÉCRAN TOTAL. Oui, parce qu’à cet âge, on commence à penser à nos ridules.

Vous avez bien lu, voilà un dixième de siècle que nous travaillons d’arrache-pied pour vous dégoter, chaque semaine, les meilleurs artistes issus de la culture indé, en photographie, musique, mode et illustration. Ça c’est sur Tafmag, le média. Côté agence, voilà dix fois que nous collaborons avec marques et artistes pour penser et créer nos projets créatifs, qu’ils soient visuels, événementiels ou communicationnels. Ça, c’est Tafmag, l’agence.

C’est pour toutes ces raisons, que nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion sans organiser une fête digne de ce nom !

Rendez vous pour une première soirée à l’image de Tafmag, pleine de groove, de cool, de good vibes, de swing, de retrouvailles, de dancing, de soleil. Oui, on commence à avoir de la bouteille.

PS : Et dans un second temps, vous vous demandez ? On va bientôt dropper de la sacrée news. Mais ça, vous ne le saurez qu’un peu plus tard…

Les Bains Paris 7 rue du Bourg l’Abbé 75003 Paris

Tafmag