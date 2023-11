Ecovillage Tunis-sur-Seine La REcyclerie Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Les 16 et 17 décembre 2023, l’association Tunis-sur-Seine installe son Écovillage à la REcyclerie et vous invite à un week-end de découverte et de partage au rythme de la nouvelle vague artistique et culturelle tunisienne en France.

En partenariat avec la REcyclerie, Tunis-sur-Seine a conçu pour vous cet Écovillage à l’image d’une fabrique de partage des connaissances, des savoir-faire, des compétences et des initiatives éco-responsables. Grâce à une génération d’artistes et d’acteur·ices engagé·es et plus en phase avec les défis de son temps, cet événement réunira différentes disciplines.

Au programme :

– Des concerts acoustiques et des DJ set, un Souk de créateur·ices, de producteur·ices et d’artisanat contemporain venant de la Tunisie et d’autres horizons.

– Des ateliers d’initiations artistiques, des ateliers participatifs d’Agri-culture urbaine, des tables rondes

– Une Tombola pour vous faire gagner pleins de cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Cet évènement est aussi l’occasion pour vous, de soutenir l’association Tunis-sur-Seine pour lui permettre de continuer à proposer des projets libres et engagés et à créer des passerelles pour ouvrir des nouveaux dialogues entre les deux rives de la Méditerranée.

Partenaire média : Nawaat

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1487363262105815/

©Tunis sur Seine