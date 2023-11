Ecovillage Tunis-sur-Seine à la REcyclerie la REcyclerie Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

.Tout public. Jusqu’à 3 ans. gratuit

En partenariat avec la REcyclerie, Tunis-sur-Seine a conçu pour vous cet Écovillage à l’image d’une fabrique de partage des connaissances, des savoir-faire, des compétences et des initiatives éco-responsables. Grâce à une génération d’artistes et d’acteurs engagés et plus en phase avec les défis de son temps, cet événement réunira différentes disciplines.

Au programme:

– Des concerts acoustiques et des DJ set, un Souk de créateur·ices, de producteur·ices et d’artisanat contemporain venant de la Tunisie et d’autres horizons. Des ateliers d’initiations artistiques, des ateliers participatifs d’Agri-culture urbaine, des tables rondes et une Tombola pour vous faire gagner pleins de cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Cet évènement est aussi l’occasion pour vous, de soutenir l’association Tunis-sur-Seine pour lui permettre de continuer à proposer des projets libres et engagés et à créer des passerelles pour ouvrir des nouveaux dialogues entre les deux rives de la Méditerranée.

Les 16 et 17 décembre 2023, l’association Tunis-sur-Seine installe son Écovillage à la REcyclerie et vous invite à un week-end de découverte et de partage au rythme de la nouvelle vague artistique et culturelle tunisienne en France.

INFOS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

L’entrée est libre et gratuite.

Programme détaillé à venir.

horaires

Samedi : 11h – 21h

Dimanche : 11h – 20h

la REcyclerie 83 boulevard ornano 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1487363262105815 associationtunissurseine@gmail.com https://www.facebook.com/TunisSurSeine https://www.facebook.com/TunisSurSeine https://www.facebook.com/events/1487363262105815

Tunis sur seine