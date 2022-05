Week-end ressourcement bien-être Gîte les Ecouves Écouves Catégories d’évènement: Écouves

Week-end ressourcement bien-être Gîte les Ecouves, 3 avril 2020 19:00, Écouves. 3 – 5 avril 2020 Sur place Inscription obligatoire http://www.lesateliersdesemotionspositives.ovh Du 3 au 5 avril 2020, venez vous ressourcer dans le cadre verdoyant de la forêt d’Ecouves proche d’Alençon. Du 3 au 5 avril 2020, venez vous ressourcer dans le cadre verdoyant de la forêt d’Ecouves proche d’Alençon. L’association “les ateliers des émotions positives” vous propose un stage complet pour des personnes de niveau débutant à intermédiaire. Lors de ce stage vous pratiquerez un yoga adapté à votre condition physique. Vous vivrez des moments magiques de connexion avec des arbres. Vous serez immergés dans les énergies positives des séances de méditation et de sophrologie. Ce séjour est conçu pour vous permettre de rester dans des énergies positives et de travailler en profondeur sur vous-même à tous les niveaux. Une façon de prendre soin de soi, de faire un arrêt hors du temps et de se reconnecter à soi. Cet atelier sera animé par Isabelle, sophrologue et énergéticienne et Pierrette, professeure certifiée de Yoga. Groupe de 12 personnes. Gîte les Ecouves Ecouves Écouves Orne vendredi 3 avril 2020 – 19h00 à 22h00

