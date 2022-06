Ecoutons Nos Pochettes

Ecoutons Nos Pochettes, 15 juillet 2022, . Ecoutons Nos Pochettes



2022-07-15 – 2022-07-15 Objets de culte, de convoitise, de scandale, d’art et de légendes, tout a déjà été raconté sur les pochettes de disques. Tout, sauf ce moment de vie auquel l’une d’entre elle est à jamais liée.

Ecoutons Nos Pochettes publie et raconte vos récits personnels (une love affaire, une révolte, un trip, un égo en devenir), témoignage du pouvoir de résonance d’une pochette dans nos cortex émotionnels communication.cafeduport.aw@gmail.com +33 6 87 13 10 54 Objets de culte, de convoitise, de scandale, d’art et de légendes, tout a déjà été raconté sur les pochettes de disques. Tout, sauf ce moment de vie auquel l’une d’entre elle est à jamais liée.

Ecoutons Nos Pochettes publie et raconte vos récits personnels (une love affaire, une révolte, un trip, un égo en devenir), témoignage du pouvoir de résonance d’une pochette dans nos cortex émotionnels dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville