Ecoutons les oiseaux

Jardin des Passereaux, le samedi 4 juin à 10:00

Intervention LPO Nord Qui sont les oiseaux que l’on observe au jardin des passereaux ? Un gorge rouge, ne serait ce pas l’ami du jardinier ? Découvrir : cette balade ornithologique nous permettra d’apprendre à mieux connaitre les oiseaux du jardin des passereaux qui deviendra un refuge LPO.

Gratuit pour les adhérents, 5€ extérieurs

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

