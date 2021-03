Paris Bibliothèque Goutte d'Or Paris Écoutons les femmes : lecture à voix haute. Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégorie d’évènement: Paris

Écoutons les femmes : lecture à voix haute. Bibliothèque Goutte d’Or, 5 juin 2021-5 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 5 juin 2021

de 15h à 16h

gratuit

Textes lus par Caroline Girard et Laure Sirieix de la compagnie « La Liseuse ». Les deux comédiennes nous donneront à écouter des histoires de femmes. Avec elles nous suivrons les traces d’une figure féminine, entre rires et larmes, de la petite fille à la jeune fille, à l’amante, à l’épouse, à la mère, à la vieille…. Un moment suspendu pour entendre toutes sortes de littératures à travers des voix tendues à tous : petits ou grands lecteurs, simples curieux, passants, amateurs de beauté, chercheurs d’émotions, public féminin mais aussi, bien sûr, masculin ! En plein air ! Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

Contact :bibliothèque Goutte d'Or 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

