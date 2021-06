Ecoutez voir ! Petit Palais Avignon, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Avignon.

Ecoutez voir !

du lundi 26 juillet au samedi 2 octobre à Petit Palais Avignon

Le Parcours de l’art va constituer un groupe de jeunes, mixte, en partenariat avec le Centre social La Croix des oiseaux, la Mission locale du Grand Avignon. Les ateliers permettront à ces jeunes d’avoir les clés pour capter la mémoire de leur ville, vivante et multiple, en sons et en images. Mémoire qui sera tantôt incarnée par des personnes contribuant au génie de ces lieux, lesquelles seront interviewées ; et tantôt enveloppée dans un paysage sonore (des rues piétonnes aux voies routières et ferroviaires). Un premier tracé, jalonné de lieux « d’hier », sera suggéré par l’association du Parcours de l’art, avec le concours de la Ville d’Avignon. Afin de faire passer la porte de lieux historiques à ces jeunes, et leur faire découvrir leurs histoires. Mais dans l’esprit des droits culturels, ce parcours s’écrira également avec les jeunes. Ces derniers seront invités à proposer eux-mêmes des lieux, qui racontent leur patrimoine vivant d’aujourd’hui. En outre, un collectage auprès de leurs parents, des lieux qui ont constitué une histoire dans leur passé, suscitera un dialogue intergénérationnel. La valorisation de ce travail, restitué sous forme de vernissage dans un lieu emblématique de la ville pour la photo et de diffusion dans des lieux publics pour l’audio, sera co-organisée avec les jeunes, qui seront les puissances invitantes auprès de leurs familles.

Gratuit, sur inscription auprès des partenaires

Fabrication et montage de podcasts en dialogue avec une exposition photographique, dont des jeunes Avignonnais seront les auteurs.

Petit Palais Avignon Palais des archevêques, Place du Palais, 84000 Avignon Avignon Vaucluse



