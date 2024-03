Écoutez voir les enfants ! Petite séance musicale Maison du livre, de l’image et du son, mercredi 13 mars 2024.

Écoutez voir les enfants ! Petite séance musicale atelier Mercredi 13 mars, 13h30 Maison du livre, de l’image et du son

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T13:30:00+01:00 – 2024-03-13T14:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T13:30:00+01:00 – 2024-03-13T14:30:00+01:00

Un atelier d’écoute accordéon-violon-chant. à la découverte de musiques du monde (France, Balkans, Moyen-Orient, Amérique latine),

Les participants sont invités à interroger leur écoute, leur perceptions rythmique et leurs ressentis émotionnels des différentes chansons et danses. Cet atelier-concert est aussi l’occasion de découvrir le fonctionnement de l’accordéon et du violon.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ecoutez-voir-les-enfants-petite-seance-musicale/ »}]

Musique Jeune public