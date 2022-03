Écoutez Victor Hugo, écoutez le poète Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Tout public – sur réservation On a tous à l'oreille La légende de la nonne, chantée par Georges Brassens. Ce qu'on sait moins c'est que ce texte, mis en musique et interprété par Brassens, est un poème de Victor Hugo. Cinq comédiennes et comédiens de la compagnie Proscenia, unis comme un orchestre, mettront en voix cinq poèmes narratifs, extraits des recueils des poèmes de jeunesse de Victor Hugo, Odes et Ballades (1828), et Les Orientales (1829). Une belle manière d'entrer en énergie avec la poésie.

