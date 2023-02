ECOUTEZ, REGARDEZ, TOUCHEZ FAMILIA THEATRE, 24 février 2023, BERCK.

ECOUTEZ, REGARDEZ, TOUCHEZ FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 10:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Spectacle d’éveil sensoriel dès 3 mois. L’ouïe, la vue et le toucher sont trois des cinq sens les plus sollicités chez l’enfant en bas âge. Ici, l’enfant découvre les trois sens tour à tour avec attention. Regardez et touchez de jolis papillons presque plus vrais que nature, écoutez une grenouille étonnante, attrapez des bulles de savon… Chiffonner une feuille morte dans les mains, c’est rigolo, comme voir une libellule et un papillon lumineux danser ensemble sur une musique douce et apaisante. Vous avez là, tout ce qu’il faut pour émerveiller les yeux des tous petits.

FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais

