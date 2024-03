Écoutez, observez, effleurez, respirez et goûtez la biodiversité au jardin des îles Jardin des îles Éternoz, samedi 1 juin 2024.

Écoutez, observez, effleurez, respirez et goûtez la biodiversité au jardin des îles Venez visiter le jardin des îles ! 1 et 2 juin Jardin des îles Les visites sont sur rendez-vous | La jauge est limitée à 12 personnes par groupe | Il vous sera possible de pique-niquer sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Venez visiter le jardin des îles !

Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins 2024 », il vous sera possible d’écouter les oiseaux et le murmure des ruisseaux. Vous pourrez observer les couleurs de la flore et des insectes, ou encore découvrir les parfums singuliers et la variété de texture des plantes…

Les visites seront clôturées par un jus de pomme du verger.

Nous vous attendons nombreux samedi 1er juin à 15 heures et le dimanche 2 juin à 10 heures et à 14 heures.

Jardin des îles 2 rue du Martinet 25330 Éternoz Éternoz 25330 Éternoz Doubs Bourgogne-Franche-Comté 07 87 48 15 78 Mosaïque de milieux, secs ou humides, d’ombre ou de plein soleil, de pelouses, d’herbes folles,

de haies et de bosquets.

Jardin-forêt traversé par deux ruisseaux : ce verger ancien est en transition vers un jardin gourmand, fruitier et forestier. Plus de 60 variétés fruitières associées aux arbres nourriciers.

Il accueille sur 6 000 mètres carrés la biodiversité de la flore des prairies humides du Jura et au détour des îles végétales, des plantes venues d’ailleurs.

Tantôt ordonné, tantôt luxuriant, il héberge de nombreuses espèces animales sauvages qui participent à son équilibre écologique et procurent le plaisir de belles observations pour petits et grands. Parking disponible au lavoir du bas du village.

© Alain Solviche