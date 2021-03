La Courtille Village de la Vergne La Courtille Écoutez les oiseaux chanter, ils ont des choses à nous apprendre ! Village de la Vergne La Courtille Catégorie d’évènement: La Courtille

Écoutez les oiseaux chanter, ils ont des choses à nous apprendre ! Village de la Vergne, 5 mai 2021-5 mai 2021, La Courtille. Écoutez les oiseaux chanter, ils ont des choses à nous apprendre !

Village de la Vergne, le mercredi 5 mai à 08:30

Sortie proposée dans le cadre de « Ma Ville Nature », programme annuel d’animations offert par la Ville de La Roche-sur-Yon. Pour mieux connaître l’état de santé des populations d’oiseaux, il existe une enquête nationale : le suivi temporel des oiseaux communs (ou STOC pour les spécialistes). Relayé localement par quelques ornithologues avertis, ce programme est basé sur un comptage par points d’écoute : il faut donc avoir une bonne oreille et savoir identifier les oiseaux par leurs chants. À l’occasion de ce rendez-vous, nous vous proposons de venir vous mettre dans la peau de l’ornithologue et de participer à des points d’écoute en allant se balader sur le sentier de la biodiversité aménagé par le village de la Vergne. Nous échangerons ensuite, autour d’un petit déjeuner, sur ce que nous apprend ce suivi, localement, au niveau régional mais aussi au niveau national. Les plus courageux et les plus matinaux d’entre nous qui auront fait les 10 points d’écoute du programme STOC situés au sud de La Roche-sur-Yon viendront nous rejoindre pour partager cette expérience. Sortie animée par la LPO Vendée en partenariat avec le Village de la Vergne. Nombre de places limité à 20 personnes (sauf si recommandations sanitaires différentes).

Gratuit, inscription obligatoire.

Ligue pour la Protection des Oiseaux 85 – Pays de la Loire Grandeur Nature Village de la Vergne La Vergne Babouin La Roche-sur-Yon La Courtille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-05T08:30:00 2021-05-05T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Courtille Autres Lieu Village de la Vergne Adresse La Vergne Babouin La Roche-sur-Yon Ville La Courtille