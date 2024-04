Écoutez les enfants ! Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, mercredi 10 avril 2024.

Écoutez les enfants ! Petite séance musicale Mercredi 10 avril, 12h30 Maison du livre, de l’image et du son

Ce duo violon et concertina vous invite à un atelier musical et ludique, ouvert aux petits et grands !

Un adorable moment convivial avec des jeux musicaux, à partir de 5 ans.

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Musique Jeune public