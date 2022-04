Écoutez le Musée – expérience immersive et sonore Musée départemental Maurice Denis, 14 mai 2022, Saint-Germain-en-Laye.

### La soirée Au cœur de la performance : la volonté d’échanger sur le ressenti et les émotions que nous provoque l’Art. Vous serez confronté simultanément à la techno calme et mélodique d’Oroz et aux toiles douces et intimistes de Maurice Denis. Un studio de radio éphémère installé dans la chapelle du Musée vous permettra de partager votre ressenti dont des bribes seront diffusées dans les salles du musée. Une performance instrumentale live d’Oroz ponctuera le milieu de soirée. ### Informations pratiques Samedi 14 mai. De 19h à 23h en continu (durée de visite conseillée : 1h15) Concert live d’Oroz : 21h30-22h Manifestation gratuite et sans réservation. ### Oroz Artiste émergeant de la scène techno mélodique, Oroz produit une musique qui se situe à la croisée de musiques progressives, de balades et de techno mélancolique, des compositions inspirées de la Trance des années 1990. Issue d’une formation jazz, multi-instrumentiste et compositeur, il a tout d’abord évolué autour de projets collaboratifs live et studio sur la scène rock/funk/soul/pop. Nourri de toutes ces rencontres et expériences, Oroz a développé en parallèle de ces activités des compositions électroniques créées dans son home studio. Si initialement ces compositions n’avaient pas vocation à être publiées, c’est la commande d’une BO pour le web série Skins Party qui leur a permis de bénéficier d’une large diffusion, et de constituer le socle de création du premier album de l’artiste. ### Album Transit **Style :** _Deep House / Melodic Techno / Synthwave_ **Mood :** _Chill techno / Deep House / Deep Tech / Tech House_ Le premier album “Transit” de l’artiste multi-instrumentiste OROZ illustre un voyage électronique et atmosphérique. Dans le calme nocturne d’une chambre de banlieue parisienne, des compositions intimes voient le jour. Progressive et tendre à la manière des balades de Radiohead mais aussi percutante comme la techno de Paul Kalkbrenner, la musique méditative et contemplative de Transit offre à chacun l’espace nécessaire d’interpréter son jardin secret.

Le Musée et Radio Sensation vous invitent à vivre une expérience à la fois immersive, participative, sonore et visuelle au milieu des tableaux de l’exposition “Maurice Denis, Bonheur Rêvé”.

