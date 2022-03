Écoutez la playlist du mois de mars En ligne Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny

Écoutez la playlist du mois de mars En ligne, 1 mars 2022, Chauny.

du mardi 1 mars au jeudi 31 mars

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons un itinéraire éclectique 100% féminin. Pour l’écouter : [https://fanlink.to/R2M032022](https://fanlink.to/R2M032022) Un itinéraire éclectique 100% féminin En ligne 54 rue du port Chauny Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T00:00:00 2022-03-01T23:59:00;2022-03-02T00:00:00 2022-03-02T23:59:00;2022-03-03T00:00:00 2022-03-03T23:59:00;2022-03-04T00:00:00 2022-03-04T23:59:00;2022-03-05T00:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T00:00:00 2022-03-06T23:59:00;2022-03-07T00:00:00 2022-03-07T23:59:00;2022-03-08T00:00:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T00:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T00:00:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T00:00:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T00:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T23:59:00;2022-03-14T00:00:00 2022-03-14T23:59:00;2022-03-15T00:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T23:58:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-21T00:00:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T00:00:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T00:00:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T00:00:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T00:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T00:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T00:00:00 2022-03-27T23:59:00;2022-03-28T00:00:00 2022-03-28T23:59:00;2022-03-29T00:00:00 2022-03-29T23:59:00;2022-03-30T00:00:00 2022-03-30T23:59:00;2022-03-31T00:00:00 2022-03-31T23:59:00

