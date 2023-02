ECOUTES FORESTIÈRES Marsal Marsal Catégories d’Évènement: Marsal

ECOUTES FORESTIÈRES, 1 mars 2023, Marsal. Porte de France Marsal Moselle

2023-03-01 17:30:00 – 2023-04-01 18:00:00

Moselle Marsal Pendant toute la durée de Lire en fête… partout en moselle !, vous êtes invités à nous rejoindre sur notre page Facebook afin de découvrir titres musicaux et podcasts. Le deal ? Toutes ces découvertes musicales auront un lien, de près ou de loin, avec la forêt. Vos suggestions en commentaires seront également les bienvenues ! +33 3 87 35 01 50 http://www.mosellepassion.fr/ @CourtoisCD57

