du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Château de Villers-Cotterêts

Le camion ÉCOUTER-PARLER sillonnera le territoire des Hauts-de-France pour enregistrer les manières de parler en français et dans les langues régionales (picard et flamand occidental). A l’occasion de son inauguration au château de Villers-Cotterêts lors de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, vous êtes invité à pousser la porte et à vous installer confortablement pour un « café-conversation ». En famille, entre amis, seul ou à plusieurs, venez y tester les jeux sonores, vous immerger dans la diversité de la langue et contribuer au portrait sonore de la France ! Projet culturel et scientifique, « Écouter Parler » consiste à sillonner le territoire pour enregistrer des conversations en français, langues régionales et autres langues parlées sur celui-ci. Château de Villers-Cotterêts 17 Impasse du Marché 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T18:00:00

