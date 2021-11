Arles Mas du Paradis Arles, Bouches-du-Rhône Ecouter, observer et dénombrer les oiseaux en automne Mas du Paradis Arles Catégories d’évènement: Arles

La connaissance de l’évolution des écosystèmes de la réserve naturelle nationale de Camargue repose sur les suivis d’un certain nombre de paramètres (évolution du trait de cote, données hydrologiques …). L’évolution des populations d’oiseaux constitue une part importante des suivis mis en place depuis des décennies sur ce territoire. Différentes méthodes de recensement permettent de suivre cette évolution, vous pourrez lors de cette sortie participer à l’une d’entre elles.

8€ et gratuit pour les adhérents SNPN

De station en station (aire circulaire où se trouvent les oiseaux dénombrés au cours du relevé), sur le territoire d’Amphise nous allons écouter, observer et dénombrer les oiseaux présents. Mas du Paradis arles Arles Le Sambuc Bouches-du-Rhône

