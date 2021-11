Boult-aux-Bois Point lecture de la Mairie Ardennes, Boult-aux-Bois Écouter lire dans le noir Point lecture de la Mairie Boult-aux-Bois Catégories d’évènement: Ardennes

Boult-aux-Bois

Écouter lire dans le noir Point lecture de la Mairie, 22 janvier 2022, Boult-aux-Bois. Écouter lire dans le noir

Point lecture de la Mairie, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Écouter lire dans le noir. Dans l’ambiance feutrée de la nuit d’hiver qui tombe doucement, les participants lecteurs offrent en lecture à voix haute un extrait d’un texte qu’ils ont envie de faire découvrir ou qui leur tient à cœur. Le partage est la seule ambition, petits et grands peuvent s’asseoir dans le fauteuil du raconteur d’histoires. Les participants non lecteurs sont aussi les bienvenus.

Nombre de places restreint. Vérifiez les possibilités d’accès par mail : pointlectureboult@orange.fr

Lectures offertes, dans l’ambiance feutrée de la nuit d’hiver qui tombe doucement. Point lecture de la Mairie 5 rue de la Cadetière 08240 Boult-aux-Bois Boult-aux-Bois Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Boult-aux-Bois Autres Lieu Point lecture de la Mairie Adresse 5 rue de la Cadetière 08240 Boult-aux-Bois Ville Boult-aux-Bois lieuville Point lecture de la Mairie Boult-aux-Bois