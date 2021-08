Aucun Aucun Aucun, Hautes-Pyrénées Ecouter le brame du cerf, partir observer son rut et nuit au refuge Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Ecouter le brame du cerf, partir observer son rut et nuit au refuge Aucun, 2 octobre 2021, Aucun. Ecouter le brame du cerf, partir observer son rut et nuit au refuge 2021-10-02 16:00:00 – 2021-10-02 Refuge du Haugarou AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun 65 EUR Accueil à 16h au refuge. Après une courte vidéo-projection de présentation du cerf et de sa harde (écosystème / mode de vie) vous partirez aux abords du refuge avec un spécialiste pour écouter le brame et tenter d’observer son rut. Retour au refuge en fin de soirée pour un dîner convivial avec des produits frais, locaux et cuisinés maison. Nuit au refuge. Au petit matin vous vous réveillerez avec… le brame du cerf (et oui encore c’est la saison!), après un bon petit déjeuner sous forme de buffet à volonté vous repartirez la tête pleine de magnifiques souvenirs ! refugeduhaugarou@nordnet +33 5 62 97 25 04 dernière mise à jour : 2021-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aucun, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aucun Adresse Refuge du Haugarou AUCUN Ville Aucun lieuville 43.00021#-0.21662