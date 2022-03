Ecouter La Danse / Voir la danse – Dominique Rebaud – Cie Camargo Théâtre de Bligny centre hospitalier Fontenay-lès-Briis Catégories d’évènement: Essonne

Fontenay-lès-Briis

Ecouter La Danse / Voir la danse – Dominique Rebaud – Cie Camargo Théâtre de Bligny centre hospitalier, 3 avril 2022, Fontenay-lès-Briis. Ecouter La Danse / Voir la danse – Dominique Rebaud – Cie Camargo

Théâtre de Bligny centre hospitalier, le dimanche 3 avril à 16:30

Ecouter La Danse – La danse en images et en sons – Dominique Rebaud – Théâtre de Bligny, Briis-sous-Forges. EXPOSITION : Collection de tableaux sonores chorégraphiques disponible du 3 au 17 avril 2022 « Dans la peinture moderne, la matière du sujet est tirée des impressions sensorielles ordinaires reçues du monde environnant. De la même manière, le danseur moderne ou abstrait cherche à offrir un aperçu d’un étrange monde spirituel de son cru. » Rudolf Laban. « Cette danse de l’avenir, élevée au niveau de la peinture et de la musique actuelles, deviendra immédiatement susceptible de concourir en tant que troisième élément, à la composition scénique, qui sera la première œuvre de l’Art Monumental ». Vassily Kandinsky. Distribution : Voix : Dominique Rebaud Création musicale : Claude Barthélémy Lien billetterie : [[https://www.theatre-de-bligny.fr/](https://www.theatre-de-bligny.fr/)](https://www.theatre-de-bligny.fr/) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles

https://www.theatre-de-bligny.fr/

Venez à la rencontre de cet art de la scène, trop souvent méconnu ou peu apprécié. Parcourez la collection de tableaux sonores chorégraphiques et découvrez performance de la cie Camargo. Théâtre de Bligny centre hospitalier Fontenay-les-Briis, rue de Bligny Fontenay-lès-Briis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T16:30:00 2022-04-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Fontenay-lès-Briis Autres Lieu Théâtre de Bligny centre hospitalier Adresse Fontenay-les-Briis, rue de Bligny Ville Fontenay-lès-Briis lieuville Théâtre de Bligny centre hospitalier Fontenay-lès-Briis Departement Essonne

Théâtre de Bligny centre hospitalier Fontenay-lès-Briis Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-les-briis/

