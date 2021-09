ECOUTER ET VOIR LA FONTAINE : INSTALLATION SONORE ET TYPOETIQUE Le Mans, 8 octobre 2021, Le Mans.

ECOUTER ET VOIR LA FONTAINE : INSTALLATION SONORE ET TYPOETIQUE 2021-10-08 – 2021-10-08 Cité du Cirque Boulevard Winston Churchill

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Faites Lire ! Ecouter et voir La Fontaine, installation sonore et typoétique de Julien Molland et Adrien Chacon. Détournement du componium, un instrument de musique mécanique qui joue les notes à partir de cartes perforées. Partez à la découverte d’une installation qui permet d’écouter et de voir les œuvres de Jean de La Fontaine !

Six représentations le 5, 6, 7, 8 et 9 octobre, tous les jours à 10h00, à la Cité du cirque.

Renseignement au 02 43 47 36 52.

+33 2 43 47 36 52 https://faiteslire.fr/

Dans le cadre de Faites Lire ! Ecouter et voir La Fontaine, installation sonore et typoétique de Julien Molland et Adrien Chacon. Détournement du componium, un instrument de musique mécanique qui joue les notes à partir de cartes perforées. Partez à la découverte d’une installation qui permet d’écouter et de voir les œuvres de Jean de La Fontaine !

Six représentations le 5, 6, 7, 8 et 9 octobre, tous les jours à 10h00, à la Cité du cirque.

Renseignement au 02 43 47 36 52.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par