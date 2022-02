Ecouter avec empathie LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Vous aimeriez avoir les moyens d’écouter l’autre sans jugement, avoir les capacités de vous mettre entre parenthèses pour comprendre ce que vit l’autre ? Vous souhaitez aider les personnes de votre entourage à traduire ce qu’elles vivent, mais vous ne savez pas vraiment comment procéder ? Vous aimeriez avoir les moyens d’aider vos enfants ou ceux que vous accompagnez à mettre en lumière leurs sentiments et/ou leurs besoins ? Rejoignez nous pour ce quatrième cycle de formation de deux jours lors duquel vous expérimenterez l’écoute empathique. Lire l’article : L’écoute empathique, offrir sa présence à l’autre [https://www.communiquer-en-conscience.org/post/l-%C3%A9coute-empathique-offrir-sa-pr%C3%A9sence-%C3%A0-l-autre](https://www.communiquer-en-conscience.org/post/l-%C3%A9coute-empathique-offrir-sa-pr%C3%A9sence-%C3%A0-l-autre) Ce quatrième cycle de formation de deux jours vous permettra d’acquérir les bases de l’écoute empathique. Deux heures d’empathie par jour c’est ce dont chaque personne a besoin pour se sentir équilibré émotionnellement. Malheureusement la plupart d’entre nous n’avons pas appris à nous mettre à la portée de l’autre de cette manière. Les formations sur l’autoempathie et la culpabilité vous auront donné les moyens de dialoguer avec vos différentes parts intérieures, aussi ce cycle sur l’écoute empathique sera l’occasion d’apprendre à écouter l’autre en se mettant entre parenthèses sans perdre le contact avec soi. Sur la base d’apports théoriques et de mises en situation en groupe, vous acquérez : • Des contenus permettant de mieux comprendre les contours de l’empathie • Une méthode reproductible pour écouter avec empathie, tout en gardant le contact avec vos parts intérieures • Une approche permettant de pratiquer la médiation (en cas de désaccord ou conflit). [https://www.communiquer-en-conscience.org/ecouter-avec-empathie-1](https://www.communiquer-en-conscience.org/ecouter-avec-empathie-1)

190€TTC le WE

Vous aimeriez avoir les moyens d'écouter l'autre sans jugement, avoir les capacités de vous mettre entre parenthèses pour comprendre ce que vit l'autre ? Alors rejoignez nous sur cette formation !

