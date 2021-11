Genève Musée d'histoire des sciences Genève Ecoute voir Musée d’histoire des sciences Genève Catégorie d’évènement: Genève

Ecoute voir Musée d’histoire des sciences, 12 mai 2021, Genève. Ecoute voir

du mercredi 12 mai au samedi 26 février 2022 à Musée d’histoire des sciences

Les sons nous environnent, nous accompagnent au quotidien, mais au fait, qu’est-ce qu’un son? Cette exposition vous emmène à la découverte de ce phénomène physique et du monde merveilleux des ondes… En route! Chaque section est agrémentée d’éléments interactifs. 1. Le son est une onde mécanique, il a donc besoin de matière (Le son est une onde; Le son se caractérise par différents paramètres): – Eh oh, du tuyau (vitesse de propagation du son) – Ondes en mouvement – Vague ondulante – Rouleau à ondes – Des ronds dans l’eau! 2. Des oreilles pour entendre (Le spectre audible, Trop fort) – Modèle d’oreille – Enregistrements de sons d’animaux, de voix humaines; d’ambiances sonores 3. La fabrication d’un son (Les diapasons; Mélanger les sons) – Des sons qui résonnent – Différentes expériences avec des diapasons – Résonateurs de Helmholtz – Monocorde – Figures de Chladni 4. Quelques phénomènes liés aux sons (L’effet Doppler; le mur du son) 5. Voir avec le son (Le sonar des chauves-souris; Les ultra-sons aux multiples visages; Un camion à infrasons) 6. Pollution sonore et bruit [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/site-du-musee-dhistoire-des-sciences/expositions-temporaires/ecoute-voir/)

CHF 0.-

Une exposition bilingue français anglais, qui fait la part belle aux expériences interactives et n’a pas peur du bruit! Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée d'histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève