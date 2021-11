Nantes Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique, Nantes Écoute ton corps ! Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Écoute ton corps ! Pôle associatif Désiré Colombe, 25 novembre 2021, Nantes. 2021-11-25 Gratuit sur inscription avant le samedi 20 novembre à association.epsylon@gmail.com / 06 40 22 94 93 (nombre de places limités) Salle Charles Brunellière du Pôle Désiré Colombe

Horaire : 13:30 15:00

Gratuit sur inscription avant le samedi 20 novembre à association.epsylon@gmail.com / 06 40 22 94 93 (nombre de places limités) Salle Charles Brunellière du Pôle Désiré Colombe Rencontre interprofessionnelle proposée par Epsylon de 13h30 à 15h Temps d'échange et d'expérimentation autour du projet d'ateliers d'expression créative à visée thérapeutique "Écoute ton corps !" menés auprès de femmes victimes de violences physiques ou verbales. Rencontre animée par Sandra Walle, danse thérapeute, Lara Wakim, musicothérapeute, Sylvie Ugarte, art thérapeute et Edwige Yam, psychologue clinicienne. Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup Centre-ville Nantes 44100 06 40 22 94 93 https://www.associationepsylon.com/

