Ecoute publique – causerie avec Soro Solo : Réparer ou déboulonner l’Histoire ? Cosmopolis, 10 mai 2022, Nantes.

2022-05-10

Horaire : 20:30

Gratuit : oui Entrée libre

Causerie à partir d’extraits du podcast “Les 20 ans de la Loi Taubira” produit par Pop’Média, animée par Soro Solo, journaliste et producteur radio (l’Afrique enchantée…)Comment faire justice pour celles et ceux qui ont été victimes de la traite et de l’esclavage ? La question peut se poser également pour les descendants d’esclaves qui subissent encore de nos jours les conséquences morales, mais pas que, de ce crime contre l’humanité. Faut-il pour cela réparer l’Histoire, et si oui, doit-on le faire symboliquement, financièrement ? Cette réparation passe-t-elle par la disparition dans l’espace public de noms de rues ou de statues à la gloire d’esclavagistes et de leurs complices ? Doit-on effacer, remplacer ou compléter l’Histoire ? Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr