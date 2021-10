Ecoute piano piano… Bibliothèque Anita Conti, 3 novembre 2021, La turballe.

Êtes-vous prêts à vous laisser chatouiller les oreilles ? Voici des histoires de rivières et de jardins, de chats et de chouettes, d’arbres et de petites bêtes. Sarah Clénet : lecture, chant alto, violon et bric à brac sonore à partager. Tout public. Réservation conseillée par téléphone au 02 40 23 33 28 ou par mail : bibliothèque@laturballe.fr Pass sanitaire dès 12 ans.

Bibliothèque Anita Conti Place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique



