**Conférence** ————– **Opéra en deux actes de Gioachino Rossini** **En partenariat avec le Théâtre du Capitole** L’irrésistible opéra bouffe du génial Rossini est un chef-d’oeuvre d’humour et de virtuosité, servi par la plume insolente de Beaumarchais, un de nos plus grands auteur de théâtre. Les feux d’artifice de la distribution, la chaleureuse italianité de la direction d’Attilio Cremonesi et la mise en scène virevoltante de Josef Ernest Köpplinger rivalisent de couleurs et de vitalité pour un spectacle enivrant comme un champagne. **Représentations** les 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28,29 mai au Théâtre du Capitole

Entrée libre dans la limite des places disponibles (sur réservation)

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France

