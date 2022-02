Ecoute ma chanson Eu, 3 mai 2022, Eu.

Ecoute ma chanson Rue des Fontaines Centre des Fontaines Eu

2022-05-03 18:30:00 – 20:30:00

Eu Seine-Maritime Eu

Faire découvrir la musique des textes de la Renaissance à ceux pour qui, a priori, ce sont des domaines réservés à des initiés : tel est le pari que relève cette proposition.

Un court spectacle de 15 min met en scène le jeune Jean-Baptiste Poquelin et son oncle Pierre Mazuel, musicien du roi. Le public est ensuite invité à chanter en chœur une des chansons de l’intermède puis à participer en petits groupes, à 2 ou 3 ateliers de 15 min chacun (rapport entre texte chanté et texte dit, le Français du XVIIème et instruments anciens).

Jauge limitée à 30 personnes, réservation obligatoire.

communication.tdcharmes@gmail.com +33 2 35 86 29 09 http://www.theatre-des-charmes.com/

