Ecoute le Paradis – « BAM » (Festival les Originales) Morlaix, 11 décembre 2022, Morlaix.

Bar associatif des 2 Rivières – place de Morlaix Finistère

2022-12-11 – 2022-12-11

Morlaix

Finistère

Moona Gay et Mickaël Jehanno proposent un concert de bistrots. Ça parle d’amour, de travail et de révolte, mais aussi bien sûr de la vie des bistrots dans un répertoire de compositions mais où vient se glisser également des chansons de Loïc Lantoine, Yves Jamait, Juliette, Christian Paccoud – que les festivaliers connaissent bien – et marion Rouxin.



Moona Gay

Après avoir pris très tôt des cours de théâtre, Moona découvre la chanson réaliste début XXème ainsi que la musique de Kurt Weil en se formant au théâtre du Totem. Dès l’âge de 19 ans elle se professionnalise en créant la compagnie Ecoute le Paradis avec Hervé Le Goff, se spécialisant dans le théâtre musical. Elle s’initie à l’escrime, aux spectacles de new burlesque et aux arts du cirque. Depuis 2017, Moona se consacre quasi exclusivement à la création et la diffusion des projets de la Compagnie « Ecoute Le Paradis » et l’accompagnement des artistes interprètes.

Mickaël Jehanno

Mickaël débute sa formation musicale à l’âge de 17 ans aux côtés de Michel Drogo, avec l’ambition secrète de côtoyer la scène. Amoureux des mots, des sons, il compose alors ses premières chansons.

En vingt ans, Mickaël acquiert une solide expérience scénique et perfectionne sa technique vocale. Il se penche sur la chanson française des années 1930, et bien plus qu’un style musical, c’est tout un univers qu’il découvre, une richesse harmonique, un son, un ton, un phrasé. Il intègre en 2015 la « Compagnie Ecoute le Paradis » en créant le duo « Fernand et sa régulière » avec la chanteuse Moona Gay.

festival.lesoriginales@gmail.com +33 6 16 34 36 97 https://www.festival-lesoriginales.fr/

