Écoute l’artiste Francis Baudevin Esplanade Marcel Duchamp Rouen, jeudi 28 mars 2024.

Écoute l’artiste Francis Baudevin Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Écoute l’artiste est un cycle de conférences co-organisé par l’ESADHaR, RRouen et le musée des Beaux-Arts de Rouen.

Le Frac Normandie invite Francis Baudevin à nous parler de son travail juste avant d’accueillir son exposition à Sotteville-Lès-Rouen.

Francis Baudevin pratique un art du trompe-l’œil, entre abstraction et représentation. Dans cette exposition qui revient sur ses vingt dernières années de travail, il joue avec les catégories, en organisant ses tableaux comme des suites de couleurs et de formats, ou des familles de médiums. Les cartes à jouer, qui sont l’un des outils de prédilection des illusionnistes, deviennent ici une image possible de la peinture, rebattues de façon à mélanger Pop Art, art abstrait géométrique et sérialité minimaliste.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

VERNISSAGE

Vendredi 12 avril 2024 à 18h30

Écoute l’artiste est un cycle de conférences co-organisé par l’ESADHaR, RRouen et le musée des Beaux-Arts de Rouen.

Le Frac Normandie invite Francis Baudevin à nous parler de son travail juste avant d’accueillir son exposition à Sotteville-Lès-Rouen.

Francis Baudevin pratique un art du trompe-l’œil, entre abstraction et représentation. Dans cette exposition qui revient sur ses vingt dernières années de travail, il joue avec les catégories, en organisant ses tableaux comme des suites de couleurs et de formats, ou des familles de médiums. Les cartes à jouer, qui sont l’un des outils de prédilection des illusionnistes, deviennent ici une image possible de la peinture, rebattues de façon à mélanger Pop Art, art abstrait géométrique et sérialité minimaliste.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

VERNISSAGE

Vendredi 12 avril 2024 à 18h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 17:30:00

fin : 2024-03-28

Esplanade Marcel Duchamp Auditorium du musée des Beaux-Arts de Rouen

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

L’événement Écoute l’artiste Francis Baudevin Rouen a été mis à jour le 2024-03-07 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES