Saône-et-Loire Bergesserin Partons à la découverte des paysages sonores des forêts et bocages du Clunisois.

Au printemps, les oiseaux se dévoilent mais pourquoi chantent-ils ? Comment les reconnaître ?

Prenons le temps de dompter nos oreilles , déchiffrons les sons qui nous entourent, lançons nous dans l’apprentissage des chants d’oiseaux !

Sortie encadrée par Nathanaël Vetter, biologiste accompagnateur moyenne montagne

Sortie encadrée par Nathanaël Vetter, biologiste accompagnateur moyenne montagne

Jeunes et Adultes – 18 €/pers. Sur réservation au 06 78 71 33 18

