Bergesserin Saône-et-Loire Bergesserin EUR 18 18 Partons à la découverte des paysages sonores des forêts et bocages du Clunisois.

Au printemps, les oiseaux se dévoilent mais pourquoi chantent-ils ? Comment les reconnaître ?

Prenons le temps de dompter nos oreilles pour déchiffrer les sons qui nous entourent, lançons nous dans l’apprentissage des chants d’oiseaux.

Sortie encadrée par Nathanaël Vetter, biologiste accompagnateur moyenne montagne Jeunes et Adultes – Sur réservation

