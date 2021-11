Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe ÉCOUTE ET CRÉE Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

ÉCOUTE ET CRÉE
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe
2021-12-29



Malicorne-sur-Sarthe Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Qui n’a jamais rêvé de donner vie aux personnages d’histoire ?

Une lecture d’histoire plonge les plus jeunes dans l’univers de la céramique. Ils rejoignent ensuite l’atelier pour fabriquer en argile les personnages de cette dernière. Les enfants repartent avec leurs oeuvres à décorer à la maison.

Atelier à destination des enfants 4/7 ans

Durée de l’animation 60 minutes

accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr









