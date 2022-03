ECOUTE…DES HISTOIRES ! Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

ECOUTE…DES HISTOIRES ! Mauguio, 9 mars 2022, Mauguio. ECOUTE…DES HISTOIRES ! Mauguio

2022-03-09 – 2022-03-09

Mauguio Hérault Mauguio Développer son imaginaire, susciter l’envie de lire, découvrir les livres de la médiathèque… 3 bonnes raisons parmi d’autres de vous joindre à nous pour ce moment de partage autour de la lecture à haute voix. Des choix de lectures adaptées, mais aussi des instants de lectures individuelles sont proposés aux enfants et aux adultes accompagnants. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour les moins de 3 ans. Ateliers de lectures à haute-voix offertes aux tout-petits, au sein de l’espace jeunesse de la médiathèque de l’Ancre. +33 4 67 68 00 28 https://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/ Développer son imaginaire, susciter l’envie de lire, découvrir les livres de la médiathèque… 3 bonnes raisons parmi d’autres de vous joindre à nous pour ce moment de partage autour de la lecture à haute voix. Des choix de lectures adaptées, mais aussi des instants de lectures individuelles sont proposés aux enfants et aux adultes accompagnants. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour les moins de 3 ans. Mauguio

dernière mise à jour : 2022-02-22 par OT MAUGUIO-CARNON

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Ville Mauguio lieuville Mauguio Departement Hérault

Mauguio Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/

ECOUTE…DES HISTOIRES ! Mauguio 2022-03-09 was last modified: by ECOUTE…DES HISTOIRES ! Mauguio Mauguio 9 mars 2022 Hérault Mauguio

Mauguio Hérault