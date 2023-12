Ecoute commentée : la City Pop japonaise Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ecoute commentée : la City Pop japonaise Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 2 février 2024 19:00, Paris. Le vendredi 02 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de notre cycle « Made in Japan – City Pop Experience », nous invitons le disquaire Toma Changeur (Balades Sonores) et le journaliste Olivier Lamm, pour une écoute commentée de disques de City Pop, cette musique japonaise des années 80, dont nous avons fait l’acquisition dernièrement. Genre apparu à la fin des années 1970, le City Pop n’a pendant longtemps intéressé que quelques passionnés en dehors de l’archipel japonais. Aujourd’hui, sa popularité à largement dépassé les frontières nipponnes et a même enrichi nos archives sonores. Nous vous proposons de découvrir une sélection des 200 références acquises par la MMP, depuis 2019, en compagnie de 2 spécialistes du genre : Olivier Lamm et Toma Changeur. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact : +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

DR Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75001 Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris latitude longitude 48.862798,2.345658

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/