Centre culturel – Théâtre des Mazades , le samedi 23 avril

Conte en chansons ——————– **De 18 mois à 5 ans** **Laetitia Bloud** **Dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril** Dans son jardin coloré, entourée de papillons, chenilles, oiseau et libellules, de petits pots de terre, de graines et d’une trousse à outils de jardinier, la conteuse Laetitia Bloud, conte et chante le cycle des saisons, le retour du printemps et la renaissance des couleurs, le réveil de la nature et des petites bêtes de son jardin. En lien avec le spectacle ————————- **2 ateliers animés par l’artiste samedi 23 avril :** 14h30, adultes « Racontines ou comment raconter des histoires à doigts » 16h30, parents-enfants autour de l’oralité ou comment « se raconter des histoires » avec présence de la ludothèque.

10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T11:30:00

