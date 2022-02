ÉCOUTE ! Arnage Arnage Catégories d’évènement: Arnage

Arnage Sarthe 8 8 EUR Mis en scène, le concert invite à une exploration de la palette vocale à travers un répertoire a capella, depuis les oiseaux zinzinulants de la Renaissance sous l’œil malicieux de Janequin jusqu’à des évocations déchirantes de la guerre par nos contemporains. Pour toutes les esgourdes curieuses. RDV dimanche 20 février à l’Éolienne d’Arnage à 16h30.

