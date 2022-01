ENVIROpro Grand Ouest ANGERS PARC EXPO Écouflant Catégories d’évènement: Écouflant

ENVIROpro Grand Ouest ANGERS PARC EXPO, 15 juin 2022 09:00, Écouflant. 15 – 17 juin Sur place Entrée gratuite https://www.enviropro-salon.com/angers/angers/contact-reservation 1er salon des solutions environnementales du grand Ouest, retrouvez toutes les solutions dédiées aux acteurs économiques du grand Ouest. ENVIROpro: Le salon des solutions environnementales BtoB du Grand Ouest se tiendra à Angers, du 14 au 16 juin 2022 250 exposants et 6 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions d’Angers pour la première édition du salon ENVIROpro Grand Ouest. Au menu : un éventail complet de solutions pour répondre à toutes les problématiques environnementales de tous les acteurs économiques (industries, communes et collectivités, BTP, transport / logistique, tourisme, agricole, services, PME et grandes entreprises)

L’évènement se veut à taille humaine, adapté aux contraintes de temps des visiteurs et tourné vers les solutions et la qualité des échanges. 11 secteurs représentés parmi les exposants, afin que chaque visiteur puisse trouver une réponse à ses problématiques :

– Eau – Énergie – Déchets

– Air / Odeurs – Mobilité / Aménagement – Sites et Sols

– Risques / nuisances – Écoconstruction

– Biodiversité et milieux naturels – Recherche / Formation / Financement

– Autres thématiques environnementales (RSE, digital, agriculture urbaine…) Au programme : ✓ + de 200 stands et des centaines de solutions environnementales

✓ GRATUIT : Entrée, Parking, Accès aux conférences…

✓ Un espace dédié aux solutions pour le littoral & l’océan

✓ Un espace d’expo extérieure

✓ Une piste d’essai pour la mobilité

✓ +35 conférences sur toutes les thématiques environnementales (programme disponible prochainement) ✓ Nouveautés – Innovations / Start-up… infos sur www.enviropro-salon.com ANGERS PARC EXPO Route de Paris 49000 ANGERS 49000 Écouflant Saint-Sylvain-d’Anjou Maine-et-Loire mercredi 15 juin – 09h00 à 18h00

jeudi 16 juin – 09h00 à 18h00

vendredi 17 juin – 09h00 à 17h00

