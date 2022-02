Écouen : le musée de la Renaissance raconte l’histoire du verre à l’époque moderne Musée de la Renaissance Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

L’exposition « Émailler le verre » continue au musée de la Renaissance d’Écouen. A cette occasion, vous pourrez découvrir l’histoire des pièces en verre émaillé (technique d’impression décorative) et dorée datant de la Renaissance, une technique très prisée à son époque. 120 pièces issues de collections d’autres musées ajoutées aux 250 autres pièces issues des collections permanentes sont exposées à cette occasion. Croisant les apports de l’histoire de l’art, de l’archéologie et des analyses scientifiques, l’exposition tâche ainsi d’éclaircir les attributions et les datations de ces œuvres. Jusqu’au 14 février.

Tarif : 5€

