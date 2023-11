Roforofo Jazz Soirée Afro-Jazz LA GRANGE A DIMES, 16 décembre 2023, ECOUEN.

Roforofo Jazz Soirée Afro-Jazz LA GRANGE A DIMES. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

ROFOROFO JAZZ Roforofo, soit « boueux » en Yoruba, n’est boueux que parce qu’il s’agite et ne stagne pas ! La nouvelle révélation afrobeat made in Paris, adoubée par Tony Allen, distille une fusion afro-jazz-rap dans laquelle le flow de Days aka RacecaR, charismatique MC de Chicago se pose sur un groove impeccable où se mêlent funk diabolique, claviers cosmiques, envolées cuivrées, inspirations éthio-jazz et guitares déchaînées ! Leur nouvel opus « Running the Way », sortie en 2023 est salué par Le Monde, Télérama, RFI, FIP et France Musique notamment. Les sept musiciens ne connaissent qu’un seul et unique canal d’expression : le live, ce moment d’alchimie entre eux, cette connexion par le groove. Ils offrent à l’afrobeat de nouveaux horizons musicaux débridées. Roforofo Roforofo

Votre billet est ici

LA GRANGE A DIMES ECOUEN PLACE DE LA MAIRIE Val-DOise

17.0

EUR17.0.

