L’architecture de la Reconstruction d’Ecouché : un patrimoine à découvrir Ecouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées, 13 octobre 2023, Écouché-les-Vallées.

L’architecture de la Reconstruction d’Ecouché : un patrimoine à découvrir Vendredi 13 octobre, 10h30, 13h30 Ecouché-les-Vallées Inscription obligatoire

Observer et comprendre la composition des façades de l’habitat de la Reconstruction.

L’atelier animé par le CAUE de l’Orne permettra au jeune public de comprendre et décrire l’architecture de la Reconstruction (vocabulaire architectural, matériaux et principes constructifs… ) ainsi que d’identifier les caractéristiques architecturales permettant de situer un bâtiment dans son contexte culturel et historique.

Ecouché-les-Vallées rue Pigot Écouché-les-Vallées 61150 Écouché Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « c.lorant@caue61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233312038 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:00:00+02:00

CAUE 61