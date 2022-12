Ecotrail, 18 mars 2023, .

Le samedi 18 mars 2023

Prêt à vous mesurer à l’événement trail éco-responsable d’Ile-de-France le 18 mars ?

Trail 80km :

Départ : Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines à 11h30

Arrivée : 1er étage de la tour Eiffel

Le Trail 80km est la distance historique de l’EcoTrail Paris depuis 2008. Avec son arrivée unique au 1er étage de la tour Eiffel, pour récompenser les finishers, le parcours plutôt roulant, est une invitation à découvrir des lieux atypiques de l’ouest francilien et l’occasion idéale de lancer sa saison (ultra) trail.

Trail 45km :

– Départ : Jardins du Château de Versailles à 11h

– Arrivée : Pont d’Iéna

– Présentation : Avec son départ donné dans les Jardins du Château de Versailles, le Trail 45km offre l’opportunité aux finishers du Trail 30km des années précédentes de passer un nouveau cap. Ce parcours nature est aussi une transition idéale pour tous les addicts de marathon souhaitant se convertir au trail moyenne distance.

Trail 30km :

Départ : Terrasse de l’Observatoire de Paris – PSL à Meudon à 11h

Arrivée : Pont d’Iéna

Avec son départ donné dans la Terrasse de l’Observatoire de Paris – PSL, habituellement fermé au public, le Trail 30km permet d’appréhender toutes les spécificités d’un trail (gestion de la distance et de l’enchainement de côtes, force mentale et gestion de son alimentation). Ce parcours nature est adapté pour les finishers du Trail 18km des années précédentes et les semi-marathoniens souhaitant se convertir au trail.

Trail 18km :

Départ : Terrasse de l’Observatoire de Paris – PSL à Meudon à 9h30

Arrivée : Domaine national de St-Cloud

Avec son départ donné à Meudon sur la Terrasse de l’Observatoire de Paris – PSL, habituellement fermé au public, et son arrivée dans le Domaine National de Saint-Cloud, le Trail 18km offre l’opportunité de découvrir l’ambiance trail dans un format 100% nature, accessible à tous et avec quelques belles côtes à la clé.

Trail 10km :

Départ : Domaine national de St-Cloud à 9h

Arrivée : Domaine national de St-Cloud

Ce parcours c’est surtout l’occasion de permettre à tous de découvrir la pratique et l’ambiance du trail. Une distance qui sera adaptée à tous les débutants en course à pieds.

Marche Nordique 18km :

Départ : Terrasse de l’Observatoire de Paris – PSL à Meudon à 10h15

Arrivée : Domaine national de St-Cloud

Dans la continuité des épreuves de trail, les marches nordiques temoignent de notre volonté de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine culturel et naturel de la région Ile-de-France. Celles-ci ne feront pas l’objet d’un classement mais seront belles et bien chronométrées.

Marche Nordique 10km :

Départ : Domaine national de St-Cloud à 9h30

Arrivée : Domaine national de St-Cloud

Dans la continuité des épreuves de trail, les marches nordiques témoignent de notre volonté de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine culturel et naturel de la région Ile-de-France. Celles-ci ne feront pas l’objet d’un classement mais seront belles et bien chronométrées.

Contact : https://www.ecotrailparis.com/fr/ https://inscription-event.com/ecotrailparis-2023/select_competition

