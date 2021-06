Saint-Cloud Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud EcoTrail Paris – Trail 10km Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud Catégorie d’évènement: Saint-Cloud

Retrouvez l’EcoTrail Paris le 3 juillet 2021, pour sa 14ème édition. Le trail 10 km c’est la grande nouveauté de l’année 2021. Ce nouveau parcours c’est surtout l’occasion de permettre à tous de découvrir la pratique et l’ambiance du trail. Une distance qui sera adaptée à tous les débutants en course à pieds. L’idée d’un EcoTrail® est née en 2007 dans la proche banlieue Parisienne par des amis Trailers qui ont eu l’idée d’organiser une course nature sur les lieux où ils s’entrainaient. A l’origine, l’idée était de créer un Trail dans un environnement urbain qui a priori ne s’y prêtait pas. Partant du principe que la pratique était méconnue en ville, il s’agissait de pouvoir mettre en évidence les principes d’éco-responsabilité dans l’ADN de l’événement et de saisir l’opportunité de la participation de néophytes pour les sensibiliser aux bonnes pratiques. Événements -> Événement sportif Domaine National de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur Saint-Cloud 92210

